Вночі окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: мер міста показав наслідки

У ніч проти 16 серпня, крім Слов'янська, російські окупанти обстріляли також і приватний сектор Краматорська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією, без жертв. Працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у ніч проти 16 серпня росіяни також обстріляли і Слов'янськ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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