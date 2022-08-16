Вночі окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська: мер міста показав наслідки

Внаслідок ворожої атаки зруйновано домівки.
У ніч проти 16 серпня, крім Слов'янська, російські окупанти обстріляли також і приватний сектор Краматорська.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Нічний обстріл Краматорська. Знову приватний сектор, зруйновані домівки. За попередньою інформацією, без жертв. Працюють рятувальники та поліція", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у ніч проти 16 серпня росіяни також обстріляли і Слов'янськ.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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