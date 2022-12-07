Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, на Житомирщині небезпека застосування дронів-камікадзе

У ніч на 7 грудня російські агресори знову атакували кілька українських міст та областей.

Про це повідомляють Суспільне та голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Бунечко повідомив, що в області оголошена повітряна тривога через ризик застосування дронів-камікадзе. Також повітряна тривога була оголошена у Київські області.

У свою чергу журналісти повідомили, що вночі росіяни атакували Запоріжжя, у місті пролунала серія вибухів. Повідомляється, що ворог обстрілює місто з ракетами С-300.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація має великий запас ракет С-300, якими може обстрілювати прикордонні регіони України.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія ввечері, 6 грудня, атакувала Дніпро, ймовірно, іранськими дронами. Через це в місті було чути вибухи.