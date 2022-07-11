Вночі окупанти продовжували обстріли Харкова та області: зруйнована інфраструктура, є постраждалі

У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами.

Протягом минулої ночі російські загарбники продовжували обстріли цивільних об'єктів Харкова та області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, починаючи від 3:40 ранку російські загарбники завдали по Харкову три ракетних удари.

У Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи. Близько четвертої ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під'їздів.

Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються.

В Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо – постраждалих немає.

Протягом доби окупанти масовано обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава і очерет.

В Богодухівському районі постраждав 44-річний чоловік, його госпіталізували.

ЗСУ продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. На Харківському напрямку ворог сконцентрований на обороні раніше захоплених територій.

Нагадаємо, окупанти вночі завдали п'ять ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганської і Донецької областей.

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