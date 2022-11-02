Вночі окупанти запустили 13 дронів: українські захисники знищили 12 російських безпілотників

У ніч проти 2 листропада українські сили знищили 12 ворожих безпілотників "Shahed-136". Всього вночі територію країни атакували 13 дронів-камікадзе окупантів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що російські війська атакували "Shahed-136" Україну із східного напрямку. 12 дронів-камкадзе було знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях.

Шість безплотників збили зенітно ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування "Схід". Ще шість - у зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил тероборони.

Іранські дрони в армії РФ

Російські окупанти атакують Україну дронами "шахдами" іранського виробництва. Втім, Тегеран постачання безпілотників заперечує. Москва також ухиляються від цього. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час розмови з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіано вимагав припинити постачати зброю до Росії.

Своєю чергою, в українській розвідці заявляють, що вже на початку листопада Іран планує відправити РФ нову партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" та "Arash-2".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє Тегерану. Причина - не лише співпраця з агресоркою Росією, наглосив глава держави. А ще й ситуація з літаком МАУ, який "випадково" збила іранська ракета у січні 2020-го.

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