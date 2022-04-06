Вночі окупанти завдали близько 27 ударів по Харкову з різних видів зброї

ЗСУ тримають позиції на Харківщині.
У ніч проти 6 квітня російські окупанти завдали по Харкову близько 27 ударів із різних видів зброї.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
"Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі", - написав Синєгубов.
Голова ОВА наголосив, що наразі в області тривають бої в напрямку Ізюма.
"На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат", - зазначив Синєгубов та закликав мешканців з районів Ізюма за можливості тимчасово переїхати до більш безпечних місць.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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