Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Харкова: прилетіло під школу

Дата публікації
Перегляди
1355
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Харкова: прилетіло під школу

Фото: Національна поліція України

Під вогнем опинився Новобаварський район.

У ніч проти 3 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов

"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд із однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав він.

Варто зазначити, що окупанти 2 вересня завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого пошкоджені будівлі спорткомплексу та автомобілі. За словами начальника вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події встановлено, що вночі відбулося влучання ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1355
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація