Вночі окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Харкова: прилетіло під школу

Під вогнем опинився Новобаварський район.
У ніч проти 3 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов
"Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд із однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав він.
Варто зазначити, що окупанти 2 вересня завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Внаслідок чого пошкоджені будівлі спорткомплексу та автомобілі. За словами начальника вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події встановлено, що вночі відбулося влучання ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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