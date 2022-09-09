Вночі окупанти знову обстріли Слов'янськ: гучно було в центрі міста та у промзоні

Характер та кількість руйнувань наразі з'ясовуються.
Російські окупанти у ніч на 9 вересня знову обстріляли Слов'янськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
"Доброго ранку, Слов'янську! П'ятниця, 9 вересня. Ніч знову минула неспокійно. Гучно було в центрі міста та у промзоні - на вул. Вокзальній. На щастя, минулося без жертв. Характер та кількість руйнувань зараз з'ясовуються", - написав він.
Варто зазначити, що 7 вересня окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок чого в одному з будинків на вул. Торській обвалився під'їзд. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих - двох чоловіків та жінку.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 198-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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