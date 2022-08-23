Вночі окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область: одна людина загинула, троє - поранені

Під ворожим вогнем були Криворізький та Нікопольський райони.

Вночі російські окупанти чотири рази обстріляли Дніпропетровську область, внаслідо чого одна людина загинула, троє - поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч з чотирма обстрілами… Російська армія знову тримала на прицілі два райони - Криворізький та Нікопольський", - написав він.

Так, по Криворізькому окупанти ударили "Ураганами": у Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку, а її чоловік дістав поранення. Наразі чоловік перебуває у лікарні, а будинок родини пошкоджено ударом.

Тричі за ніч ворог накривав вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок - 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній, зазначив Резніченко. У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей. Минулося без загиблих та поранених.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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