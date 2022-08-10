Вночі по Миколаєву росіяни вдарили касетними боєприпасами: які наслідки руйнування

Троє поранених в результаті одного з нічних обстрілів Миколаєва - життю людей загрози немає.

Погорів приватний сектор, повибивало вікна та пошкодило стіни. Вже відомо - це був обстріл касетними боєприпасами, йдеться в ТСН.

Очевидці оприлюднюють відео вибухів після спрацювання снаряду. На ранок люди бачать розбиті домівки в приватному секторі, куди поцілили росіяни. На одній із вулиць якісь ушкодження отримали чи не усі будинки - десь вибиті вікна, пошкоджені дахи, посічені стіни осколками.

Укриттів тут немає, тож люди ховались як могли самостійно. Один пес прильотів не пережив.

На місці військові знаходять залишки касетного боєприпаси, які росіяни застосували проти мирного населення. Один із районів в результаті без електропостачання, бо біля трансформатору було влучання.

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