Вночі ППО збила шість дронів-камікадзе: чотири - над Одещиною, два - над Миколаївщиною

За добу ліквідували майже 20 ворожих безпілотників.
У ніч проти четверга, 13 жовтня, сили сили та засоби протиповітряної оборони збили над Україною шість іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що чотири безпілотники збили над Одеською областю, а два - над Миколаївщиною.
До слова, у зведенні Генштабу повідомили, що за добу знищено 17 дронів-камікадзе "Shahed-136" та два "Zala Ланцет".
Ситуація на фронті станом на 13 жовтня
Російська армія намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.
В Донецькій області на Авдіївському та Бахмутському напрямку відбулися запеклі бої. Після цього командування ворожої армії наказало тимчасово припинити наступ через втрати.
Окупанти завдали ударів по понад 40 населених пунктів. Зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та іранські дрони-камікадзе. Так, у Вінницькій області сили ППО збили два ворожі БЛА.
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