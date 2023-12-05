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Вночі РФ атакувала дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося знищити

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вночі РФ атакувала дронами і ракетами: скільки повітряних цілей вдалося знищити

ППО. / Фото: Associated Press

БпЛА окупанти запускали з території РФ.

Вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетам С-300. Сили ППО знищили десять дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "Шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни запускали безпілотники з двох напрямків - це Курська область та Приморсько-Ахтарськ в РФ. Зенітні ракети С-300 окупаційна армія спрямувала по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Атака РФ вночі 5 грудня

Після опівночі у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. Зокрема, про небезпеку інформували мешканців Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини тощо.

Зокрема, на Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривогиПовітряні сили повідомляли про атаку БпЛА, які рухались з південних областей на західну частину України.

Крім того, РФ здійснила атаку дронів на Хмельниччину. В області було чутно звуки вибухів. Відомо, що спрацювали сили ППО.

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Дата публікації
Перегляди
3807
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