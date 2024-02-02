Вночі РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури: є пошкодження

Вночі проти п'ятниці, 2 лютого, російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго".

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"В ніч проти 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України", - наголосили у компанії.

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині знеструмлені побутові та промислові споживачі. Зазначається, що фахівці оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду.

Як повідомлялося, вночі проти 2 лютого росіяни вдарили по Україні безпілотниками. ППО знищила 11 БпЛА - із 24 дронів, що запустила окупаційна армія. Зазначається, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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