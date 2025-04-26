Вночі РФ вдарила по Україні дронами та ракетами: скільки цілей вдалось збити

Шахед. / © ТСН.ua

Реклама

Вночі проти 26 квітня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою “Онікс”, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також 114-ма ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила 66 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові наголошують, що підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Внаслідок атаки цієї ночі постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Реклама

Зазначається, що 31 безпілотник-імітатор було локаційно втрачено.

Повітряні цілі росіяни запускали з районів Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, РФ атакує Україну новим безпілотником з реактивним двигуном “Бандероль”. Він оснащений реактивним двигуном та розвиває швидкість до 400-500 км/год.

Дата публікації 20:56, 24.04.25 Кількість переглядів 43 Велика трагедія в Києві: російські ракети забрали життя 12 людей! Усе про масовану атаку 24 квітня