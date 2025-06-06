Вночі Росія застосувала не всі ракети: Плетенчук оцінив небезпеку

Ракетоносій РФ. / © Associated Press

Реклама

Вночі 6 червня під час комбінованої атаки по Україні армія РФ запускала безпілотники з боку Чорного моря, а балістику - з анексованого Криму. Ракети морського базування типу "Калібр" росіяни не задіяли.

Про це в повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Вночі українські військові фіксували розосередження кораблів РФ - судна виходили з бази у Новоросійську, а потім поверталися.

Реклама

"Виходять, бо жити хочуть… Всі чудово розуміють, що можуть отримати відповідь. Виходи з метою збереження корабельне-катерного складу, ймовірніше за все. Пояснити, чому посеред ночі кораблі виходять з військової гавані, а потім туди відразу повертаються, в інший спосіб неможливо", - наголосив Плетенчук.

Військові кораблі РФ не можуть довго перебувати в акваторії Чорного моря, наголошує речник ВМС. Там на російські судна чекає небезпека - українські морські дрони.

Наразі російська субмарина з "Калібрами" залишається у акваторії. Зазвичай їх використовують під час комбінованих атак РФ.

Нагадаємо, цієї ночі РФ масовано вдарила по Україні 452-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, росіяни випустили 6 Іскандер-М/KN-23 та 36 ракет Х-101. Попередньо, знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни.

Реклама

Вночі РФ підняла максимум стратегічної авіації. Росія вичерпує ресурс: стратегічна авіація перевантажена, Ту-95 не витримують.

Дата публікації 14:10, 06.06.25 Кількість переглядів 17 З кожною хвилиною шансів усе менше... У Луцьку пара зникла під завалами!