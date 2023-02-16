Вночі Росія вдарила по Україні: де були влучання та які наслідки

Окупанти випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.
Росіяни уночі атакували Україну дронами та ракетами, більшість із яких знищила ППО. Загарбники випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, а в низці областей було зафіксовано роботу протиповітряної оборони.
"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Нині на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", – йдеться у повідомленні ЗСУ.
"Окупанти дещо змінили тактику, тепер вони проводять активну розвідку, застосовуючи фальш-цілі. Утім, ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА", - повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
О 3.02 очільник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін повідомив про роботу протиповітряної оборони у Полтавській області. Окрім того, мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив про вибухи, уточнивши, що працює ППО.
За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, під час повітряної тривоги було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок якого почалася пожежа. Минулося без постраждалих та жертв.
У ніч проти 16 лютого російські війська вдарили ракетами по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки загинула 79-річна жінка. Також, за попередніми даними, семеро людей поранені.
"Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано сім приватних будинків, ще 30 – понівечені", – написав він.
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