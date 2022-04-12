Вночі Росія завдала ракетного удару по Хмельницькій області

Внаслідок атаки жертв немає.

У ніч проти вівторка, 12 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, у результаті удару була пожежа, яку вдалося загасити.

"Вночі ворог ракетним ударом атакував інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Жертв немає", - йдеться у повідомленін голови ОДА.

Гамалій звернувся до мешканців регіону: просить не ігнорувати сигнал тривоги та використовувати укриття.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 квітня російські окупанти ракетами вдарили по Дніпропетровщині. Атаки з повітря завдали по Синельниковському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин, унаслідок в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте також: