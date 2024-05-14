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Вночі Росія завдала ударів дронами і ракетою: скільки цілей знищила ППО

Вночі Росія завдала ударів дронами і ракетою: скільки цілей знищила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

"Іскандер" збити не вдалося.

Вночі проти вівторка, 14 травня,  російські окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed та однією ракетою. Сили ППО знищили 18 російських дронів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається , що 18-ма ударними БпЛА росіяни атакували із мису Чаудата. Одну  балістичну ракету "Іскандер-М" ворог вдарив з окупованого Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні Командування.

Як повідомлялося, зранку у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Стався "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок. 

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