Вночі Росія завдала ударів дронами і ракетою: скільки цілей знищила ППО

Вночі проти вівторка, 14 травня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed та однією ракетою. Сили ППО знищили 18 російських дронів.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається , що 18-ма ударними БпЛА росіяни атакували із мису Чаудата. Одну балістичну ракету "Іскандер-М" ворог вдарив з окупованого Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні Командування.

Як повідомлялося, зранку у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Стався "приліт" по району, де безліч багатоповерхівок.

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