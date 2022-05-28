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Вночі росіяни активно обстрілювали прикордонні території Сумської та Чернігівської областей

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Вночі росіяни активно обстрілювали прикордонні території Сумської та Чернігівської областей

Ілюстративне фото.

Російська армія не припиняє обстрілювати прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

У ніч проти 28 травня окупанти країни-агресорки активно обстрілювали регіони. Загарбники вели обстріли з території Російської Федерації. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Росіяни о 00:35 обстріляли ракетами одне з міст Конотопського району Сумщини. Внаслідок удару пощкоджено сільгосппідприємство на околиці.

Крім того, у двох випадках ворог гатив по області з мінометів калібру 120 мм. Міни вибухали на території Шосткинського району. Один з обстрілів, який вівся з боку російського селища троєбортне, тривав майже годину.

Прикордонні території Чернігівщини тричі обстріляли з території Росії у проміжку між 02:99 та 03:00. Двічі ворог застосовував ствольну артилерію. Один раз - міномети калібру120 мм. У всіх випадках ворог цілив по території Городнянського району.

Нагадаємо, розпочалась 94 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили вісім атак країни агресорки протягом доби. Детальніше про ситуацію на фроні - у ранковому зведенні 28 травня.

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