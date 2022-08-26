Вночі росіяни атакували Чугуїв і Дергачі: загинула жінка

Протягом ночі проти 26 серпня обстрілів Харкова не зафіксовано.

Втім, російські війська обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок ворожиї атак загинула мешканка області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:00 російські війська звдали ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Близько 2:30 окупанти атакували Дергачі. Росіяни зруйнували освітній заклад. Внаслідок ворожог удару загинула жінка Крім того, поранено 59-річного чоловіка.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом дня 25 серпня в Чугуївському районі одна людина загинула, двоє мирних мешканців отримали поранення.

В ОВА повідомляють, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти з ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БпЛА. Наші захисники чинять належний спротив, завдають ворогу втрат та надійно тримають свої позиції", - йдеться у повідомленні керівника Харківщини.

Нагадаємо, розпочалася 184 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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