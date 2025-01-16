Вночі росіяни безпілотниками атакували Київщину: які наслідки

Мешканці пережили чергову атаку.
Вночі 16 січня росіяни безпілотниками атакували Київщину. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомили у Київській ОВА.
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Як зазначається, у регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі було знищено, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
"Вкотре звертаємося до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", - наголосили у відомстві.
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