Вночі росіяни били ракетами і дронами по Україні: перші подробиці атаки

Окупанти здійснили комбінований удар.
Російські війська в ніч проти 1 червня здійснили масову повітряну атаку.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
"Російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"
- 1 крилату ракету "Іскандер-К"
- 10 крилатих ракет "Калібр"
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"
У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555
- 4 крилаті ракети "Калібр"
- 1 крилату ракету "Іскандер-К"
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що були атаковані енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", — зазначив він.
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