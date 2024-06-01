Вночі росіяни били ракетами і дронами по Україні: перші подробиці атаки

Російські війська в ніч проти 1 червня здійснили масову повітряну атаку.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС

4 балістичні ракети "Іскандер-М"

1 крилату ракету "Іскандер-К"

10 крилатих ракет "Калібр"

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області)

47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555

4 крилаті ракети "Калібр"

1 крилату ракету "Іскандер-К"

46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136"

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що були атаковані енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", — зазначив він.

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