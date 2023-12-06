Вночі росіяни вгатили по Харківщині: є руйнування, люди залишились без газу (фото)

На Харківщині доба минула неспокійно. Понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів зазнали атилерійських та мінометних обстрілів ворога.

Російські окупанти завдали авіаударів по Іванівці Куп’янського району та обстріляли ще кілька сіл, де є значні руйнування.

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. На щастя, минулося без постраждалих.

Водночас у ніч проти 6 грудня у селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури. Внаслідок цього без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району.

Після обстрілів знеструмлені також 1442 абоненти в Козачій Лопані. Роботи з відновлення тривають.

Натомість українські захисники на Куп’янському напрямку відбили 8 ворожих атак у околицях Синьківки. Триває також розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,9 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

Руйнування на Харківщині / Фото: Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Нагадаємо, обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок середи, 6 грудня, і як минула ніч в Україні. Детальніше про кожен з регіонів читайте у матеріалі ТСН.ua.

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