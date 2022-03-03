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Вночі російські окупанти обстріляли Лисичанськ та Попасну: є загиблі та поранені

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Вночі російські окупанти обстріляли Лисичанськ та Попасну: є загиблі та поранені

Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Під час російських обстрілів Попасної двоє місцевих жителів загинули, ще шестеро зазнали поранень.

У ніч проти 3 березня російські війська знову обстріляли Лисичанськ, обстріли Попасної тривали усю ніч.

Про це сьогодні повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Уночі російські війська знову обстріляли Лисичанськ. Підкреслюю – вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм байдуже, хто гине – наш військовий, українська жіночка чи маленький хлопчик. Росіянам наплювати на те, що жителі половини області вимушені жити без тепла та світла, пити підвізну українськими пожежниками воду. Вони майже знищили Гірську громаду, тепер обстрілюють житлові квартали Лисичанська та Попасної", - наголосив Гайдай.

Зокрема, за його словами, ворожі обстріли Попасної тривали усю ніч. Загарбники застосовували, зокрема і "Гради".

Пошкоджені школа № 20, дитячий центр "Лелека", майже всі об’єкти комунальної інфраструктури. Все, що ми відбудовували протягом цих восьми років, росіяни намагаються перетворити на суцільні руїни" – зазначив Гайдай.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
 
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