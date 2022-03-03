Вночі російські окупанти обстріляли Лисичанськ та Попасну: є загиблі та поранені

Вночі російські окупанти обстріляли Лисичанськ та Попасну: є загиблі та поранені

Під час російських обстрілів Попасної двоє місцевих жителів загинули, ще шестеро зазнали поранень.

У ніч проти 3 березня російські війська знову обстріляли Лисичанськ, обстріли Попасної тривали усю ніч.

Про це сьогодні повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Уночі російські війська знову обстріляли Лисичанськ. Підкреслюю – вони вкотре відкрили вогонь по домівках з мирним населенням. Їм байдуже, хто гине – наш військовий, українська жіночка чи маленький хлопчик. Росіянам наплювати на те, що жителі половини області вимушені жити без тепла та світла, пити підвізну українськими пожежниками воду. Вони майже знищили Гірську громаду, тепер обстрілюють житлові квартали Лисичанська та Попасної", - наголосив Гайдай.

Зокрема, за його словами, ворожі обстріли Попасної тривали усю ніч. Загарбники застосовували, зокрема і "Гради".

Пошкоджені школа № 20, дитячий центр "Лелека", майже всі об’єкти комунальної інфраструктури. Все, що ми відбудовували протягом цих восьми років, росіяни намагаються перетворити на суцільні руїни" – зазначив Гайдай.