Вночі російські ракети зникли з радарів: в ОК "Південь" прокоментували

Вночі проти 28 березня росіяни намагалися атакувати південь Одеської області ракетам Х-22. Втім, повітряні цілі зникли з українських радарів.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, подібні ситуації фіксуються не вперше. Ймовірно, виникли якісь проблеми у повітрі.

"Ту-22 є носієм надзвукових ракет Х-22, працювати по них дуже складно. Водночас вони не дуже сучасні. Хоч ворог і працює над їхнім осучасненням, доводячи до рівня Х-32 і так далі. Вже не перший раз фіксуються моменти, коли у них виникають якісь негаразди у повітрі. Цілком ймовірно, що могла відбутися така сама ситуація", - розповіла Гуменюк.

До слова, Сили оборони півдня інформували, що вчора ввечері з літаків Ту-22М3, з акваторії Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одещини, а згодом із Су-30 - протирадіолокаційну ракету. Відомо, що повітряні цілі втратили бойову спроможність в акваторії моря.

Нагадаємо, у середу, 27 березня, близько 22:00 Україною почала поширюватися повітряна тривога. Почервоніли усі регіони, окрім заходу. Повітряні сили інформували про зліт кількох бортів Ту-22м3, а згодом попередили про пуски ракет.

Читайте також: