Вночі "Шахеди" маневрували майже 6 годин: Гуменюк розповіла, куди цілились окупанти

Сьогодні вночі, 2 лютого, російські окупанти знову атакували Україну. На Кіровоградщині є влучання.

Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Нічна атака знову була нічна в тих традиціях, які ворог закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони була дуже потужною і довгою. Це виснаження наших систем. Майже шість годин маневрували безпілотники. Характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди. Зокрема, на Херсонщині два таких відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ще три відпрацювали на Кіровоградщині, але, на жаль, відбулось там влучання в об'єкт інфраструктури. Пожежа, яка спалахнула, вже локалізована, люди не постраждали. Ворог намагається завдати удару по тих реіонах, які можуть підтримувати прифронтові території. Потерпають Дніпропетровщина, Миколаївщина - ті області, які прилягають до прифронтових", - сказала вона.

Гуменюк також пояснили, чому "Шахеди" тепер більше атакують прифронтові території.

"Очевидно, в них є певний "творчий пошук" нової тактики. Вони виходять з наявних можливостей, які є. Зокрема, наша бойова робота по лівобережній Херсонщині призвела до чергової втрати пункту боєпостачання. В зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Вони вишукують інші способи, якими можна завдати ударів по наших потужностях, зокрема, не військових, а по потужностях регіону. Крім того, незважаючи на те, що досить помірна зима на півдні, ворог не припиняє енергетичного терору, об'єкти критичної інфраструктури для нього лишаються пріоритетними", - додала вона.

Що відомо про нічну атаку 2 лютого

Вночі російські загарбники завдали чергового удару безпілотниками по Україні. Ворог застосував 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ворожих дронів.

Окупанти влучили в один з енергетичних об′єктів "Укренерго". Є пошкодження на одній з підстанцій компанії. Внаслідок атаки у Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі.

Читайте також: