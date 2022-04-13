Вночі танки російських окупантів горять ще краще: ЗСУ показали відео знищення ворожої техніки

"Україна - містична та загадкова країна", - йдеться у повідомленні.
Вночі танки російських окупантів горять ще краще.
Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, - пише Генштаб ЗСУ в інформації у Facebook.
"Україна - містична та загадкова країна. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні українських військових.
На відео показана ліквідація ворожого танка.
Також стала відома оперативна інформація станом на 06 ранку 13 квітня 2022 щодо російського вторгнення: розпочалася сорок дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
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