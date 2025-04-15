Вночі у російському Курську лунали потужні вибухи: що відомо (відео)

Курськ зазнав масованої атаки дронів / © ASTRA

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У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Місцеві мешканці повідомляють, що перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.

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Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.

Російські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках.

Російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев’ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну нібито у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи.

Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.

Зазначимо, Росія неодноразово закидала Україні «удари по цивільних об’єктах», які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.

Дата публікації 07:55, 15.04.25 Російський Курськ вночі зазнав масованої атаки дронів

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали потужного удару по військових складах на Курщині.