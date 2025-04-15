- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3601
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі у російському Курську лунали потужні вибухи: що відомо (відео)
Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.
У ніч на 15 квітня під атакою невідомих безпілотників опинився Курськ. У регіоні активно працювала російська система ППО.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Місцеві мешканці повідомляють, що перші вибухи пролунали в районі селища Роздолля. Над самим Курськом пролунало щонайменше 30 вибухів.
Внаслідок роботи російських засобів РЕБ один із дронів влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. На місці події спостерігається задимлення, а в соціальних мережах з’явилися фото та відео з пошкодженим фасадом будівлі.
Російські телеграм-канали написали, що вогнем пошкоджено деякі поверхи у двох будинках.
Російська влада стверджує, що внаслідок обстрілу травм зазнало дев’ять містян, одна жінка загинула. Мер звинуватив Україну нібито у влучанні в багатоповерхівку, через що спалахнули пожежі, а мешканців евакуювали до будівлі школи.
Також, за версією адміністрації регіону, дрон поцілив у гараж станції швидкої допомоги, пошкодивши 11 автомобілів.
Зазначимо, Росія неодноразово закидала Україні «удари по цивільних об’єктах», які насправді були наслідком непрофесійної роботи ворожої системи ППО.
Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали потужного удару по військових складах на Курщині.