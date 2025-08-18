Вночі у Сумах пролунала серія вибухів

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

В ніч проти 18 серпня у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Сумах було чутно серію вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у місті та області була оголошена тривога через загрозу ворожих ударних БпЛА.

"Суми у вашому напрямку декілька БпЛА. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - заявили військові.

Раніше повідомлялося, що увечері 17 серпня російська армія атакувала Сумську громаду. Внаслідок вибуху пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова.