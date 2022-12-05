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Вночі у Запоріжжі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру та промислові обʼєкти

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Вночі у Запоріжжі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру та промислові обʼєкти

Фото: Associated Press

Інформацію щодо постраждалих та рівень пошкоджень уточнюють відповідні служби

Російські окупанти вночі обстріляли промислові обʼєкти та енергетичну інфраструктуру на території Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств», — заявив Куртєв.

Він додав, що на місцях вже працюють відповідні служби, які уточнюють інформацію щодо постраждалих та рівень пошкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на пʼяте грудня у Запоріжжі та на території окупованої Голої Пристані, що у Херсонські області, пролунали вибухи.

Крім того, ми інформували, що неділю, 4 грудня, у звільненому Херсоні знову прогриміли вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
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