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Вночі у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи

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Вночі у Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи

Фото: Associated Press

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога

У Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о 01:25 після оголошення ракетної небезпеки.

Пізніше стало відомо про вибухи, які пролунали у Херсоні. Місцеві телеграм канали повідомили, що під обстріл артилерії попав правий берег міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники протягом 10 січня 83 рази обстріляли Херсон та Херсонську область. Внаслідок атак є руйнування та поранені.

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Дата публікації
Перегляди
526
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