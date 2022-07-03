Вночі відділки поліції в Києві перетворюються на витверезник, куди звозять порушників комендантської години

Прогулюються з собакою серед ночі, розпивають алкоголь і галасують - це найчастіші порушення під час комендантської години.

Попри те, що перебування цивільних на вулиці з 23 години до 5 ранку в столиці є суворим порушенням – дедалі більше громадян цим нехтують, констатують поліцейські, йдеться в ТСН.

«Останнім часом люди забувають, що в країні війна і порушують комендантську годину і часто перебувають в стані алкогольного сп’яніння на вулиці», - кажуть поліцейські.

Щовечора правоохоронці йдуть у рейди. Шукати порушників поліцейські Ірина та Денис починають не одразу, аби усі хто хотів дісталися додому, та дехто - не поспішає. Людина ледь не потрапила копам під колеса, гуляв посеред дороги із 6 смугами для руху. Він – відбувається перевіркою документів. А іншому чоловікові, який теж ледь стоїть на ногах, доведеться проїхати до райвідділу, але показувати паспорт відмовився. Представляється Олександром, каже – загуляв.

Щоночі опівночі місцевий відділок поліції нагадує справжній автовокзал. Теж жваво і галасно, утім, замість маршруток – вряд поліцейські авто, а пасажири – як один, що копам доводиться 5-літровий бутиль води з собою возити. «Для «реанімації», - кажуть поліцейські.

І пляшки після двох годин патрулювання вже напівпорожні.

Олександр з Хмельницька, у Києві на заробіках. Окрім виховної бесіди чоловік ще й від військових отримав повістку, аби став на облік за фактичним місцем проживання. А от Денис повістками не переймається, каже, в нього поважна причина. «А у мене пластина стоїть і я дитина без батьківського піклування», - каже переселенець із Бахмута напідпитку.

Повістки – ще один спосіб нагадати, що війна триває. Їх вручають військові чоловікам від 18 до 60. І масово, минулими вихідними їх роздали понад 200 за раз, коли правоохоронці взялися перевірити нічні клуби. Попри заборону працювати, кілька були заповнені людьми. Гулянки серед ночі - грубе порушення комендантської години. Утім, найпопулярніші причини – запізнився або забув, кажуть поліцейські. Завдання копів не залякувати людей, а допомогти. Когось навіть підвозять додому, як треба.

Перевіряють і автомобілі. Пересування на транспорті лише за спецдозволами.

Однак до перевірки - серед ночі будь-кого правоохоронці мають право вважати диверсантами і в разі потреби застосувати зброю, такий закон воєнного часу. Тож нагадують, у жодному разі тікати від силовиків не можна.

За неповні три години патрулювання – лише Ірина та Денис зустріли кілька десятків людей. Інколи поліцейські доставляють до відділка тих самих, кілька ночей поспіль, бо ж ні адміністративних, ні кримінальних санкцій для порушників комендантської години досі не передбачено.

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