Вночі ворог обстріляв Нікопольський район на Запоріжжі: деталі

Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій Нікопольського району, що на Запоріжжі.

Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Нікопольської РВЦА Євген Євтушенко.

«Людей і будівлі не зачепило. Без паніки», - йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про те, що з території Енергодару пролунали залпи РСЗВ в напрямку Запоріжжя.