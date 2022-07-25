Вночі ворог обстріляв Нікопольський район на Запоріжжі: деталі

Ворог, використовуючи РСЗВ, обстріляв декілька прибережних територій Нікопольського району, що на Запоріжжі.
Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Нікопольської РВЦА Євген Євтушенко.
«Людей і будівлі не зачепило. Без паніки», - йдеться в повідомленні.
Раніше йшлося про те, що з території Енергодару пролунали залпи РСЗВ в напрямку Запоріжжя.
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