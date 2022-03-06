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Вночі знищено дві ворожі авіаодиниці: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

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Вночі знищено дві ворожі авіаодиниці: в Харківській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні

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Противник фактично програв наземну битву, наголосив голова області.

У Харківській області ведуться бої із російським агресором на кількох напрямках, критична точка - Ізюм. 

Про це 6 березня повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Вночі військовослужбовці ліквідували дві ворожі авіаодиниці. "Дії противника зараз викликають подив, він фактично наземну битву програв. Вночі було кілька намагань — і всі вони були знищені. Наприклад, сили російського ворога, які прямували з Балаклії у бік Дніпропетровщини, були ліквідовані", - повідомив він.

За словами Синєгубова, область чекає на відкриття так званих "зелених коридорів", аби евакуювати населення та доставити гуманітарні вантажі. Крім того, щодня близько 30 тисяч людей відправляються із вокзалу Харкова до безпечних місць завдяки евакуаційним потягам.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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