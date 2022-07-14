"Вночі ЗСУ спитають з них за Вінницю, Миколаїв та Харків" - Арестович

Збройні сили України у повній мірі дадуть відповідь російським окупантам за підступні ракетні удари по мирних населених пунктах.

Російським вбивцям "віддячать" і за Вінницю, і за Миколаїв, і за Харків. Саме ці українські міста Російська Федерація підступно обстрілює та вбиває там мирне населення.

Так радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відреагував на ракетні атаки окупантів.

"Сьогодні вночі ЗСУ спитають з них (армії РФ - Ред.) за Вінницю, Миколаїв та Харків", - зауважив він.

За його словами, між українськими військовими та російськими окупантами є велика різниця. ЗСУ завдають удари лише по військових цілях, щоразу оцінюючи можливі наслідки. Натомість росіяни цинічно тероризують мирне населення своїми ракетами.

"В цивілізованому світі правила війни припускають мінімізацію впливу під час вибору способів дії та засобів ураження. Якщо для того, щоб вирішити військове завдання, достатньо поранити супротивника, а не вбивати, правила припускають, що він має бути лише поранений. Стрілянина крилатими ракетами у центрі міста вдень - це не просто порушення правил війни, це заперечення логіки та завоювань цивілізації як такої", - наголосив Арестович.

Він додав: ворог своїми діями відкидає усю логіку та знання, які люди здобували впродовж років. А тому на такі речі цивілізація буде давати відповідь: санкції, передавання додаткової зброї тощо.

За словами представника ОП, Захід рухається не настільки швидко, як хочеться. Втім, згодом путінський режим буквально знищать на полі бою.

"Буде ще багато наших ударів, їхніх ударів у відповідь, знову наших і знову їхніх. Путінський режим знищать на полі бою. Інших способів здолати його не існує. А вб'є його та роль, яку вони собі обрали, - антицивілізації", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців. Загинуло щонайменше 20 осіб.

Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Читайте також: