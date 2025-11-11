Вночі ЗСУ вдарили по російському НПЗ і нафтовому терміналу: деталі

Вибух. / © Associated Press

Вночі проти 11 листопада українські військові уразили кілька важливих російських об’єктів - Саратовський нафтопереробний зроавод, АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії і низку об’єктів на тимчасово окупованій Донеччини.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Військові наголошують, що Саратовський НПЗ у Саратовській області випускає понад 20 видів нафтопродуктів. Зокрема, бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну. Це підприємство суттєво задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

За даними Генштабу, на об’єкті зафіксовано серію вибухів, після яких виникла сильна пожежа. Наразі результати влучань уточнюються.

Окрім того, вночі було уражено «Морской нєфтяной тєрмінал», що в тимчасово анексованій Феодосії в Криму. Це - ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Під час ударів сталися влучання в резервуари на території об'єкту.

На ТОТ Донецької області атаковано склад матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей, наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт аналітичного центру Defense Express Іван Киричевський пояснив, як ЗСУ б’ють по енергетиці Росії. Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових елементах енергетичної системи Росії. Ці атаки не випадкові — вони спрямовані на об’єкти, які живлять підприємства військово-промислового комплексу РФ.

