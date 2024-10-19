Вночі ЗСУ вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

Вночі проти 19 жовтня українські повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.

Про це заявив військовий експерт та речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Збита сьогодні вночі крилата ракета Х-69 була з касетною бойовою частиною. Зазначений засіб авіаційного ураження з таким бойовим навантаженням виявлено вперше", - повідомив він.

Братчук наголосив, що у разі виявлення таких суббоєприпасів-шарів на місцевості - не можна їх чіпати. Варто викликати підрозділи ДСНС.

Як повідомлялося, вночі 19 жовтня ЗС РФ вдарили ракетами та "Шахедами". Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей.

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