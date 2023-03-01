"Внутрішні атаки": на Банковій заперечили причетність України до вибухів у РФ

Україна веде оборонну війну, щоб звільнити всі свої території від окупантів, і не завдає ударів по території Росії.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк наголосив, що в Росії наростають процеси паніки й розпаду і інциденти з атаками дронів у РФ пов'язані з панічними процесами серед росіян.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це аксіома. У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку непізнаних літаючих об'єктів", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 28 лютого у РФ невідомі дрони атакували нафтобазу "Роснефти" у Туапсе. За інформацією місцевих телеграм-каналів, дрони були начинені вибухівкою. НІбито, дрони впали за 100 метрів від нафтосховища.

А вже ввечері 28 лютого вибухи пролунали біля російського військового аеродрому "Єйськ", звідки злітають ворожі літаки для бомбардувань міст України.

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