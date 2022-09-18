"Внутрішня самомобілізація": РФ вербує людей на війну з Україною під виглядом охоронців

Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються в зону бойових дій.

Путінському режиму не вистачає людських ресурсів для відправлення на війну в Україні. Тому на території РФ проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 вересня.

Так, в Курській області людей вербують на війну під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації “Атомохорона” – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів.

Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів МВС". Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ.

Раніше у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті.

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