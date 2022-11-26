Вода по коліна та випалена земля: як українські захисники живуть на позиціях біля Бахмута (фото)

Через погодні умови українським воїнам дуже складно.

Українські захисники обороняють Бахмут Донецької області у жахливих умовах. Саме цей напрямок російські терористи постійно атакують, намагаючись захопити українське місто.

Про це у Facebook написав SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець.

"Якщо комусь важко останнім часом без комунікацій, будь-ласка, згадуйте про Бахмут та інші напрямки фронту. Можна навіть на скрінсейвер собі поставити. Тримаємось", - написав Боринець.

Фото: Віктор Боринець

Фото: Віктор Боринець

Битва за Бахмут

Російські терористи уже кілька місяців намагаються захопити Бахмут Донецької області. Загарбники вщент знищують місто та здійснюють постійні атаки на позиції воїнів ЗСУ.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів, що окупанти кидають всі сили на штурм Бахмута Донецької області, незважаючи на великі втрати. Успіх під Бахмутом дозволить їм суттєво покращити свою логістику на сході України.

Військове керівництво РФ жене мобілізованих та ув'язнених росіян на позиції ЗСУ.

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