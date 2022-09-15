Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вода починає сходити, але ще 79 будинків залишаються підтопленими: ситуація у Кривому Розі через ракетні удари РФ

Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вода починає сходити, але ще 79 будинків залишаються підтопленими: ситуація у Кривому Розі через ракетні удари РФ

Фото: "Дніпро обласний"

Росія 14 вересня ракетами обстріляла гідротехнічні споруди в Кривому Розі, через що місто почало підтоплювати.

Станом на 15 вересня вода починає сходити, підтопленими залишаються 79 будинків. 

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Він наголосив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб вода зійшла. Тимошенко зазначив, що раніше в парку Мершавцева рівень води сягав 190 см, зараз уже - 65 см. 

"І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі. Годину тому завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води. Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району. Залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Працюємо і там. Роботи з ліквідації тривають повним ходом", - наголосив Тимошенко. 

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.

Читайте також:

Рашисти з ракет одночасно обстріляли Дніпропетровщину, Одесу та Запоріжжя

Рашисти з ракет одночасно обстріляли Дніпропетровщину, Одесу та Запоріжжя

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація