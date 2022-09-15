Вода починає сходити, але ще 79 будинків залишаються підтопленими: ситуація у Кривому Розі через ракетні удари РФ

Станом на 15 вересня вода починає сходити, підтопленими залишаються 79 будинків.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб вода зійшла. Тимошенко зазначив, що раніше в парку Мершавцева рівень води сягав 190 см, зараз уже - 65 см.

"І ця позитивна динаміка буде спостерігатися і надалі. Годину тому завершили роботи з установки чергового затвору, що вплинуло на об’єм витоку води. Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району. Залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Працюємо і там. Роботи з ліквідації тривають повним ходом", - наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.

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