Вода з ГЕС частково затопила Нову Каховку: окупанти не дозволяють провести ремонт

Російські окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції. Через це частково затопило Нову Каховку і виникла загроза для навколишніх сіл та окупованого Херсона.

На сьогодні на Каховській ГЕС розгорнуто один із пунктів управління південного військового округу РФ, а також 49 армії окупантів.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна" 26 травня.

Він наголосив, що загарбники не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані. Це може призвести до екологічної катастрофи.

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"Наразі на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку. Під загрозою є навколишні села та окуповане місто Херсон", – розповів Громов.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська, які вторглися до Херсонської області з окупованого Криму, захопили Каховську ГЕС та головну споруду Північнокримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до півострова.

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