"Водив односельчан на "розстріли": СБУ викрила колаборанта на Миколаївщині

Служба безпеки України викрила колаборанта на Миколаївщині. Зазначається, що він водив своїх односельчан на "розстріли".

Про це інформує СБУ.

Затриманим виявився місцевий житель, який на час тимчасової окупації регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Зокрема, за це його включили до складу каральних загонів РФ які робили "облави" на учасників руху опору". Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.



За даними слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах.

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"Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості. Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.



На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



"Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми", - інформують в СБУ.



Додамо, що Служба безпеки України затримала в Одесі блогера, який був “правою рукою” Стремоусова.

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