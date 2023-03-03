Водій-переправник здав підсадженого пасажира, тільки-но помітив наближення прикордонників: відео

Закарпатець нишком підсів у мікроавтобус, який їхав у Словаччину, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль.

У пункті пропуску "Малий Березний" водій-переправник одразу здав підсадженого пасажира, тільки-но помітив наближення прикордонників.

31-річний мешканець Закарпаття хотів поза контролем перетнути українсько-словацький кордон. Правопорушник прибув у пункт пропуску пішки. Він нишком підсів у мікроавтобус, який їхав у Словаччину, коли решта пасажирів проходили паспортний контроль.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Прикордонники встановили, що правопорушник познайомився з водієм на АЗС перед пунктом пропуску, де вони і домовилися про план подальших дій. Відповідно до задуму, ухилянт мав дочекатися завершення контрольних процедур і сісти в мікроавтобус разом з іншими пасажирами.

"Все йшло за планом, але, коли прикордонники наблизились до автобуса, водій транспортного засобу погнав ухилянта геть, вибіг до правоохоронців і вказав на учасника оборудки, за яку, до речі, мав отримати 4 тисячі гривень", - розповіли у Держприкордонслужбі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. Водієві та "винахідливому" псевдопасажирові довелося замінити поїздку до Словаччини на "подорож" до райвідділу поліції.

Прикордонники направили на адресу Ужгородського райвідділу НПУ повідомлення про виявлення у діях закарпатця ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією".

Також після встановлення усіх обставин ухилянта буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Щодо водія – у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали групу із 10 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною в районі селища Вилок Берегівського району.

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