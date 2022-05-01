Водії-чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон: що для цього потрібно

Водії-чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон: що для цього потрібно

Водії-чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон, але для цього потрібно отримати цифровий інструмент для проїзду. Як це зробити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Обов'язкові умови для водіїв:

виїзд з України можливий лише у разі завантаження на експорт;

після завершення рейсу водій повинен обов'язково повернутися до України;

на зворотньому шляху транспортний засіб завантажується гуманітарним вантажем.

Заявку на перетин кордону потрібно подати в кабінеті перевізника в системі "Шлях", обравши тему "Заявка на перетин 18-60" в меню замовлення дозволів. Після реєстрації в системі перевізник-резидент отримає порядковий номер, який присвоюється системою. Заявки акумулює Міністерство інфраструктури України, а потім передає до Держприкордонслужби. Там її розглядають та приймають рішення надання дозволу перетнути кордон.

Варто звернути увагу, що за надання такого дозволу, його можна буде побачити в системі не одразу. Бували випадки, коли він починав відображатися через добу після схвалення.

Міністерство інфраструктури разом з обласними військовими адміністраціями може бронювати військовозобов'язаних водіїв, щоб ті здійснювали перевезення для оборонних потреб. Але термін дії відтермінування не перевищує пів року.

Рішення забронювати водія приймається за результатами поданої перевізником заявки за встановленою формою, але також можуть знадобитися додаткові документальні підтвердження. Рішення ухвалюють орієнтовно до трьох днів. Рішення про бронювання надсилається до Держприкордонслужби.

Такий же порядок встановлено для перетину кордону водіями-громадянами України призовного віку, які виїжджають на транспортних засобах з іноземними номерами. Однак у цьому разі форма встановленного зразка повинна заповнюватися перевізниками-нерезидентами.