Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Водії та лікар з гуманітарного конвою, яких затримали окупанти, повернулися

Дата публікації
Перегляди
5980
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Водії та лікар з гуманітарного конвою, яких затримали окупанти, повернулися

ФОТО: Олександр Старух/Telegram

З водіями та лікарем усе добре.

У понеділок, 21 березня, повернулися п'ятеро водіїв та один лікар, яких затримали російські окупанти під час доставки гуманітарного конвою до міста Вовчанськ Харківської області. 

Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. 

"Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ - наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі", - написав посадовець.

Нагадаємо, що 20 березня зник зв'язок з п'ятьма водіями та одним водієм, коли вони перевозили гуманітарну допомогу до Вовчаська. За словами віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, йдеться про таких людей:

  • водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;
  • лікар – Артем Олександрович Бурда;
  • водій – Владислав Юрійович Гончаренко;
  • водій – Павло Вікторович Позін;
  • водій – Павло Олександрович Корнейко;

Читайте також:

Наступна публікація