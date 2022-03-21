Водії та лікар з гуманітарного конвою, яких затримали окупанти, повернулися

З водіями та лікарем усе добре.
У понеділок, 21 березня, повернулися п'ятеро водіїв та один лікар, яких затримали російські окупанти під час доставки гуманітарного конвою до міста Вовчанськ Харківської області.
Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.
"Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ - наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі", - написав посадовець.
Нагадаємо, що 20 березня зник зв'язок з п'ятьма водіями та одним водієм, коли вони перевозили гуманітарну допомогу до Вовчаська. За словами віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, йдеться про таких людей:
- водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;
- лікар – Артем Олександрович Бурда;
- водій – Владислав Юрійович Гончаренко;
- водій – Павло Вікторович Позін;
- водій – Павло Олександрович Корнейко;
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