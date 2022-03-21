Водії та лікар з гуманітарного конвою, яких затримали окупанти, повернулися

Водії та лікар з гуманітарного конвою, яких затримали окупанти, повернулися

З водіями та лікарем усе добре.

У понеділок, 21 березня, повернулися п'ятеро водіїв та один лікар, яких затримали російські окупанти під час доставки гуманітарного конвою до міста Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

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"Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ - наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі", - написав посадовець.

Нагадаємо, що 20 березня зник зв'язок з п'ятьма водіями та одним водієм, коли вони перевозили гуманітарну допомогу до Вовчаська. За словами віцепрем'єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, йдеться про таких людей:

водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;

лікар – Артем Олександрович Бурда;

водій – Владислав Юрійович Гончаренко;

водій – Павло Вікторович Позін;

водій – Павло Олександрович Корнейко;

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