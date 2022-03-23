Водії з посвідченням категорії В можуть керувати вантажівками під час війни: рішення уряду

Водії з посвідченням категорії В можуть керувати вантажівками під час війни: рішення уряду

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови.

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 3 березня 2022 р. № 184 “Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами”.

У період воєнного стану керувати транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

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Категорія С1 – це дозвіл на керування автомобілем повна маса якого від 3,5 до 7,5 тонн. Категорія С дозволяє водієві керувати вантажівками від 7,5 тонни та вище.

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