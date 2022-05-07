Вогнеборці загасили пожежу в Одесі, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу – фото, відео

Українські рятувальники ліквідували в Одесі пожежу, яка виникла через влучення крилатих ракет.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло 7 травня о 14:29, а о 15:27 пожежу на площі 900 м² загасили.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику, оскільки була загроза розповсюдження вогню. Загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець", – розповіли пожежники.

Нагадаємо, російські війська 7 травня завдали по Одесі шість ракетних ударів. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено підприємство із виготовлення меблів у житловому районі. На підприємстві спалахнула пожежа. Окрім того, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки. Ще дві ракети влучили у злітно-посадкову смугу аеропорту та пошкодили радіолокаційні прилади.

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