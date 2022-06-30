"Вогнева перевага окупантів дуже відчувається": Зеленський заявив про складну ситуацію на Донбасі

"Вогнева перевага окупантів дуже відчувається": Зеленський заявив про складну ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 30 червня ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою та надзвичайно тяжкою.

Зеленський наголосив, що окупанти дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по Україні.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нас – по Луганщині, по Донеччині", – заявив Зеленський.

"Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", – додав президент.

Нагадаємо, ситуація в Лисичанську вкрай складна через постійні обстріли з боку російських військ, проте місто не оточене. Щодо Сєвєродонецька, то обласна влада радить місцевим жителям залишити місто, якщо є змога.

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