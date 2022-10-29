Вогневий контроль траси Сватове-Кремінна – експерт розповів про важливість цього напрямку для ЗСУ

У п'ятницю, 28 жовтня, з’явилося повідомлення про те, що Збройні сили України взяли під контроль трасу Сватове-Кремінна. Щоправда, Генштаб ЗСУ цю інформацію поки ще не підтвердив.

Траса Сватове-Кремінна у Луганській області перебуває під контролем Збройних сил України. Військовий експерт Сергій Грабський прокоментував важливість значення цієї дороги у перебігу війни.

Про це він розповів в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону.

"Траса Сватове-Кремінна, а я би продовжив її ще до Троїцького, – це надзвичайно важлива комунікація, яке є таким собі становим хребтом для російської оборони і треба розуміти, що взяття під контроль, хай і вогневий, такої траси вже є дуже допоміжним для наших подальших наступальних дій, які, в разі успіху, дозволять нам значно поширити зону наших операцій, а саме – і з визволенням Сватового відкривається пряма дорога на Старобільськ і далі на кордон з Російською Федерацією, тобто потім можна буде говорити про можливість визволення всієї північної Луганщини, і вихід, щонайменше, на лінію 24 лютого", - зазначив Грабський.

Саме тому, за словами експерта, противник так відчайдушно намагається утримати цю ситуацію і створити там додаткові оборонні позиції, щоб не допустити прориву Збройних сил України. І саме тому інтенсивність боїв там настільки запекла.

Ситуація на Луганщині

Збройні сили України у Луганській області щодня просуваються на два-три кілометри вперед. За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти стягнули до Сватового багато техніки та резервів.

Російська армія також готується до оборони Попасної – там зводять оборонні споруди.

Нещодавно видання CNN повідомило, що російські найманці з ПВК "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське – поблизу тимчасово захоплених Лисичанська та Сєвєродонецька.

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