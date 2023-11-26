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Вогняна феєрія: на півдні знищили замаскований склад протитанкових мін РФ – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Вогняна феєрія: на півдні знищили замаскований склад протитанкових мін РФ – відео

Вибух польового складу протитанкових мін на півдні України / Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники показали знищення російського складу протитанкових мін.

На півдні України прикордонники-аеророзвідники виявили і знищили замаскований польовий склад протитанкових мін окупаційної армії РФ. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Разом з побратимами-артилеристами захисники влаштували окупантам магічну вогняну феєрію. Як результат, мінус ворожий склад та відмінний настрій наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах відреагували.

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На півдні знищили замаскований склад протитанкових мін РФ

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Дата публікації
Перегляди
674
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