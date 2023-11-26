Вогняна феєрія: на півдні знищили замаскований склад протитанкових мін РФ – відео

На півдні України прикордонники-аеророзвідники виявили і знищили замаскований польовий склад протитанкових мін окупаційної армії РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Разом з побратимами-артилеристами захисники влаштували окупантам магічну вогняну феєрію. Як результат, мінус ворожий склад та відмінний настрій наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах відреагували.

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