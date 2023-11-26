Вогняна феєрія: на півдні знищили замаскований склад протитанкових мін РФ – відео

Прикордонники показали знищення російського складу протитанкових мін.
На півдні України прикордонники-аеророзвідники виявили і знищили замаскований польовий склад протитанкових мін окупаційної армії РФ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Разом з побратимами-артилеристами захисники влаштували окупантам магічну вогняну феєрію. Як результат, мінус ворожий склад та відмінний настрій наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО у Києві – у Повітряних силах відреагували.
Читайте також:
- "Серйозна розвідка": експерт прокоментував масовану атаку дронів на Київ і заявив про небезпеку
- Партизани показали місця у Криму, де окупанти ховають кораблі – фото
- "Окупанти лізуть з усіх щілин": майор запасу НГУ - про третю хвилю наступу на Авдіївку